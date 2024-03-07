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ФОТО ⟩ Суд сам сделает перевод русскоязычной песни, глумящейся над гимном Эстонии

Андрес Эйнманн
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В четверг Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство адвоката Ану Тоомемяги-Кивистик, защищающей интересы Юри Кивита, которого судят за глумление над государственным гимном Эстонии, и позволит представить объективный перевод исполненной им русской версии песни, издевающейся над государственным гимном.

Судья Аулике Сало заявила, что ходатайство защиты обосновано, поскольку на данный момент суду представлен только тот перевод текста песни, который сделал сам Кивит. Теперь перевод выполнит переводчик Харьюского уездного суда. Слушание продолжится в четверг во второй половине дня.

Суд также удовлетворил ходатайство адвоката Тоомемяги-Кивистик о вызове для дачи показаний в суд семиотика Тартуского университета Анти Рандвийра, составившего экспертное заключение по тексту версии гимна, исполненной Кивитом. Семиотик даст показания сегодня во второй половине дня.

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