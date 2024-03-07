В четверг Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство адвоката Ану Тоомемяги-Кивистик, защищающей интересы Юри Кивита, которого судят за глумление над государственным гимном Эстонии, и позволит представить объективный перевод исполненной им русской версии песни, издевающейся над государственным гимном.
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ФОТО ⟩ Суд сам сделает перевод русскоязычной песни, глумящейся над гимном Эстонии
Судья Аулике Сало заявила, что ходатайство защиты обосновано, поскольку на данный момент суду представлен только тот перевод текста песни, который сделал сам Кивит. Теперь перевод выполнит переводчик Харьюского уездного суда. Слушание продолжится в четверг во второй половине дня.