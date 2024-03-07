ФОТО ⟩ Суд сам сделает перевод русскоязычной песни, глумящейся над гимном Эстонии

Судья Аулике Сало заявила, что ходатайство защиты обосновано, поскольку на данный момент суду представлен только тот перевод текста песни, который сделал сам Кивит. Теперь перевод выполнит переводчик Харьюского уездного суда. Слушание продолжится в четверг во второй половине дня.