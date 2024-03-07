США тратят 1 миллион долларов в месяц на роскошную яхту российского олигарха

106-метровая роскошная яхта Амадея была конфискована в 2022 году в рамках пакета санкций, введенных Министерством финансов США против российского олигарха Сулеймана Керимова. Судно, которое стояло на стоянке в порту Фиджи, было конфисковано при сотрудничестве ФБР и местных правоохранительных органов, сообщает CNN.

Керимов, сделавший свое состояние на торговле золотом, нарушил санкции США, воспользовавшись американской банковской системой, чтобы скрыть свои расходы на роскошную яхту. В настоящее время судно пришвартовано в гавани Сан-Диего.

Теперь федеральные прокуроры попросили судью разрешить продать корабль, заявив, что расходы на его содержание слишком высоки, а Амадея уже потребовала около 20 миллионов долларов из государственной казны, согласно последним судебным документам.

«Нет необходимости в том, чтобы налогоплательщики ежемесячно платили около миллиона долларов за поддержание Aмадеи на плаву, в то время как эти расходы можно свести к нулю, если ее продать», - отметили прокуроры.

Согласно недавней оценке, стоимость яхты составляет 230 миллионов долларов.

На содержание яхты требуется около 600 000 долларов в месяц, еще 144 000 долларов - на страховку. Кроме того, периодически требуется 178 000 долларов, чтобы держать яхту в сухом доке.

Миллиардер Эдуард Худайнатов, формальный владелец роскошной яхты, принадлежащей Владимиру Путину, предложил вернуть Амадею. Худайнатов и его компания Millemarin Investments заявили судье, что предложат оплатить расходы на содержание Амадеи в обмен на ее возвращение.

«Содержание Амадеи, безусловно, требует больших затрат, и истцы не собирались заставлять американских налогоплательщиков нести эти расходы. Но правительство приняло неверное решение о ее конфискации, зная, во что это обойдется американским налогоплательщикам», - говорится в заявлении Худайнатова.

Однако, по словам прокуроров, на принятие такого решения уйдет несколько месяцев, в течение которых придется оплачивать содержание яхты.