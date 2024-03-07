При пожаре в Отепя погибли человек и собака

Когда спасатели прибыли на место, не было заметно открытого пламени и спасатели смогли сразу же войти в противодымном снаряжении. В комнате горели диван и одежда. Содержимое помещений уже успело частично обуглиться и расплавиться, что указывало на то, что пожар, скорее всего, продолжался уже долгое время.

Спасатели нашли на кухне мужчину, вынесли его наружу и передали скорой помощи. 71-летнего хозяина дома объявили мертвым. Спасатели также нашли в комнате погибшую собаку. Пожар удалось сразу же локализовать, спасательные работы завершили вскоре после 13 часов.

В ходе работ спасатели нашли на столе в комнате расплавленные дымовые датчики.

Спасатели бригады Отепя в последний раз консультировали хозяина дома на тему пожарной безопасности в начале января этого года, но проводили консультации и до того. Мужчина не перестал курить в помещении, дымовой датчик во время последнего посещения не был исправным и в помещениях было сгружено много легковоспламеняющегося материала, который мог загореться при малейшей неосторожности. Мужчина также часто потреблял алкоголь.

С начала этого года при пожарах уже погибли 16 человек, за тот же период прошлого года смертей при пожарах было вдвое меньше - семь. Большинство пожаров с человеческими жертвами начинаются в помещениях, где отсутствует исправный дымовой датчик на потолке, частая причина пожаров - неосторожность при курении или использование открытого огня.