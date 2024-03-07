ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Европа решила: по окончании нынешнего срока Путина больше не будут считать главой государства

Президентские выборы - это внутренний сигнал россиянам о том, что с точки зрения власти - все в порядке, и ситуация остается под контролем Кремля. Проведение выборов - это признак того, что государство функционирует и выполняет свои функции. Однако отмена или перенос выборов показывали бы, что что-то идет не так.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешние президентские выборы в России в ситуации, когда продолжается российская агрессия против Украины, являются грубым нарушением устава ООН, и что США никогда не признают результаты этих выборов легитимными.

Изоляция России углубляется

Центризбирком России не направлял приглашения странам, объявленным «недружественными», прислать своих наблюдателей на предстоящие президентские выборы. «Недружественными» Россией признаны 49 стран, среди них США, Канада, страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Андорра, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Сингапур и Тайвань.

Конечно, Северная Корея, Китай и Иран, а также многие африканские страны и, возможно, также страны Центральной Азии и Индия могут прислать своих наблюдателей. Хотя это ничего не меняет. Если Монголия отправит своих наблюдателей в Россию и они будут там находиться вместе с другими «независимыми» наблюдателями из Китая и Ирана, это не легитимизирует цирк под названием «выборы» и не заставит развитый мир признать это зрелище демократическим волеизъявлением.

Государства-члены Европейского союза единогласно проголосовали в Парламентской ассамблее за то, что после окончания нынешнего мандата Путин больше не будет считаться президентом России и не будет считаться главой государства. В России Путин будет переизбран президентом страны и, вероятно, кто-то продолжит вести с ним дела, но отступление России от границ цивилизованного мира все больше углубляется. В конце концов, Россия останется за этими границами раз и навсегда. Это время наступит еще не завтра, но оно уже и не за горами.