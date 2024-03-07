Появление допинг-контролеров навело панику среди велосипедистов – до финиша добрались немногие

Инцидент произошел на пятом этапе 40-го тура Vinalopo Interclubs: во время гонки распространилась информация о том, что на финише участников ждет допинг-контроль.

В итоге на последнем участке 90-километровой гонки внезапно начали происходить непредвиденные заминки, причинами которых были то спущенное колесо, то авария. При этом ни на одном из видео, снятых на соревнованиях, подобных инцидентов не зафиксировано, пишет итальянский Eurosport.

Поначалу новость распространилась в испанских СМИ, а первоисточником стал портал Ciclo21. По поводу же допинг-контролеров выступил Альваро Марса, занявший восьмое место на соревнованиях.

«Допинг-контроль в Вильенасе равносилен спущенным шинам и остановким. Это не математическая формула, это чистая правда.

Посмотрим, будут ли задним числом приняты какие-то решения или это был фарс. Я сдавал допинг-пробы, это был уже третий раз. Посмотрим, пройду ли. Когда придут результаты, расскажу про них общественности», - написал Марса в Instagram.

Организаторы соревнований после соревнований выступили с пространным заявлением, в котором последовательно подтвердили свою позицию в борьбе с допингом и отстаивании принципов чистого спорта.

В туре всего семь этапов, предпоследний запланирован на эту субботу в Эльде.