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«Дети не должны этого видеть!» Рекламные паузы наполнены лимонадом и шоколадом

Лоора-Элизабет Ломп
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Ребенок смотрит по телевизору рекламу лимонада.
Ребенок смотрит по телевизору рекламу лимонада. Фото: Shutterstock / kollaaž

В Министерстве социальных дел хотят регулировать на законодательном уровне рекламу продуктов питания и напитков, ориентированную на детей, а также планируется ввести налог на подслащенные напитки. По данным исследования Тартуского университета, детям не следует смотреть 69 процентов рекламы еды и напитков, показываемой по телевидению, поскольку она поощряет неправильные привычки питания и нездоровый образ жизни. 

Однако Мирьям Вийдинг, руководитель отдела рекламы на телевидении и радио медиакомпании Duo Media Networks, считает, что исследование, к сожалению, полностью провальное.

С начала прошлого года в Эстонии вступило в силу руководство к действию Союза радио- и телевещания Эстонии «Ответственная политика в отношении рекламы продуктов питания и напитков в детских программах. Реклама, ориентированная на детей», цель которого – способствовать охране здоровья детей и поддерживать сбалансированное питания. Согласно этому руководству, не следует рекламировать детям продукты с высоким содержанием жиров и сахара. Требования обязательны для всех членов союза, а надзор осуществляется на принципе саморегулирования.

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