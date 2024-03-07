«Дети не должны этого видеть!» Рекламные паузы наполнены лимонадом и шоколадом

С начала прошлого года в Эстонии вступило в силу руководство к действию Союза радио- и телевещания Эстонии «Ответственная политика в отношении рекламы продуктов питания и напитков в детских программах. Реклама, ориентированная на детей», цель которого – способствовать охране здоровья детей и поддерживать сбалансированное питания. Согласно этому руководству, не следует рекламировать детям продукты с высоким содержанием жиров и сахара. Требования обязательны для всех членов союза, а надзор осуществляется на принципе саморегулирования.