«Дети не должны этого видеть!» Рекламные паузы наполнены лимонадом и шоколадом

В Министерстве социальных дел хотят регулировать на законодательном уровне рекламу продуктов питания и напитков, ориентированную на детей, а также планируется ввести налог на подслащенные напитки. По данным исследования Тартуского университета, детям не следует смотреть 69 процентов рекламы еды и напитков, показываемой по телевидению, поскольку она поощряет неправильные привычки питания и нездоровый образ жизни.
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Однако Мирьям Вийдинг, руководитель отдела рекламы на телевидении и радио медиакомпании Duo Media Networks, считает, что исследование, к сожалению, полностью провальное.