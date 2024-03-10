Представитель Министерства культуры: любой переезд – это шок

Она признала, что люди, приезжающие в Эстонию, например, из более теплых стран, испытывают определенные трудности: «Но, на самом деле, речь идет вовсе не о погоде. Очень многие говорили мне, что на погоду больше жалуются сами эстонцы. А люди, которые сюда приезжают, знают, зачем и куда едут, поэтому у них совсем другое восприятие. Самым же сложным оказывается отсутствие социальной среды общения».

Эстония достаточно интровертная страна: «Мы очень замкнутые, очень тяжело людям найти себе друзей. Если они приезжают с семьей, это гораздо проще. Но если человек приезжает один, то, по словам тех, кто нанимает таланты, он выдерживает 12-18 месяцев, а потом хочет уехать».

А как жители Эстонии адаптируются в других странах и почему некоторые из них все же возвращаются? На эти и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфире канала ETV+ в понедельник, 11 марта, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.