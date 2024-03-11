В студии дискуссионной передачи «Своя правда», новой темой которой стала миграция и связанные с ней трудности, представитель Департамента социального страхования, готовящий опорных лиц для мигрантов, Лийс Палоотс отметила, что Эстония уже стала не только транзитной страной, через которую проходят мигранты, ищущие себе новое место в других странах, но и страной основного назначения.
Специалист по подготовке опорных лиц: мигранты все чаще определяют Эстонию как страну назначения
Почему иностранцы едут в Эстонию? «Причины разные: это может быть простое общение с государством, экономическая ситуация, ИТ-стартапы, безопасная среда. Люди, переезжающие, например, из южной Европы говорят, что им здесь не так жарко. Но могу точно сказать, что все чаще люди открывают для себя Эстонию именно как страну назначения», – поделилась наблюдениями Палоотс.
А почему жители Эстонии уезжают в другие страны, и почему некоторые из них все же возвращаются? На эти и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфире канала ETV+ в понедельник, 11 марта, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.