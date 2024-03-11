Специалист по подготовке опорных лиц: мигранты все чаще определяют Эстонию как страну назначения

Почему иностранцы едут в Эстонию? «Причины разные: это может быть простое общение с государством, экономическая ситуация, ИТ-стартапы, безопасная среда. Люди, переезжающие, например, из южной Европы говорят, что им здесь не так жарко. Но могу точно сказать, что все чаще люди открывают для себя Эстонию именно как страну назначения», – поделилась наблюдениями Палоотс.