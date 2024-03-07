Партия правых: нужно сократить каждого пятого чиновника

«Зарплатное ралли в аппарате центральной власти не приносит устойчивого развития и не является справедливым», - сказал Андрес Каарманн, член правления Партии правых. По его словам, расширение государственного аппарата достигло беспрецедентной скорости.

«Если кошелек работающего человека становится все тоньше и тоньше по сравнению с кошельком чиновника, то следующим этапом будет разочарование в Эстонии и отчуждение от государства. После этого мы уже столкнемся с конкретной угрозой безопасности», - предупредил Каарманн.

По мнению Партии правых, госаппарат должен быть немедленно сокращен как минимум на 20 процентов. При разработке новых законодательных актов необходимо руководствоваться принципом, что с их реализацией должны будут справится чиновники, которые уже занимают свои рабочие места. «Сокращение госаппарата поможет ограничить и бесконтрольно расширяющееся законодательство», - сказал Каарманн. Не менее важно заморозить расходы на заработную плату в государственном секторе как минимум на два года, допуская, конечно, исключения по объективным причинам.

Госсектор должен подавать пример

«Государственный сектор должен быть примером, а не плестись в хвосте. Если частный сектор вынужден и способен оптимизировать операции и сокращать расходы в трудные времена, что может помешать государственному сектору сделать то же самое? Пока только сами чиновники госаппарата», - заявил Каарманн.

Новость о повышении зарплат госслужащих пришла в тот момент, когда экономическая среда Эстонии с каждым днем ​​становится все более недружелюбной к предпринимателям. Министр финансов нелестно отзывается о предпринимателях, добавляются все новые и новые налоги, то автоналог, то налог на сахар.

«Общая ошибка нынешних парламентских партий заключается в том, что никто не думает о предпринимателях и работающих людях, и вместо содержательной работы они пытаются что-то создать, просто лишь перекладывая деньги из одного кармана в другой», - сказал Каарманн.