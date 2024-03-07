Министерство финансов: инфляция замедлилась

Как заявил Кристьян Пунгас, аналитик Департамента фискальной политики Министерства финансов, ценовое давление постепенно снижается. Хотя налоговые меры, вступившие в силу в начале года, временно увеличили годовую инфляцию, снижение цен на энергоносители и сырьевые товары, а также слабая экономическая ситуация способствуют дальнейшему замедлению роста цен.

Рост цен на продукты питания в феврале замедлился до 3 процентов, что является самым медленным показателем за два с половиной года. В то же время цены на молочную продукцию и некоторые товары для садоводства сейчас ниже, чем год назад. Снижение цен на сырье и хорошая рентабельность позволяют розничным сетям предлагать скидки.

Базовая инфляция, отражающая услуги и промышленные товары, стабилизировалась на уровне 5 процентов. В то время как рост цен на промышленные товары снижается, цены на услуги остаются стабильными благодаря сильному росту заработной платы. Аналогичные события можно наблюдать и в зоне евро, где рост цен на услуги стабилизировался на уровне 4 процентов.

Ценовое давление снижается. Фото: Министерство финансов

Цены на энергоносители упали на 4 процента в месячном сравнении. Падение цен на газ в Европе и более теплая, чем в среднем, зимняя погода отразились на снижении цен на газ и электроэнергию для домохозяйств, которые оказались соответственно на 12 и 14 процентов ниже. Централизованное отопление также постепенно дешевеет.

После того, как эффект мер по смягчению последствий энергетических выбросов, принятых год назад, ослабнет, можно ожидать, что инфляция снизится до 3 процентов (или несколько ниже) весной и летом. Весенний экономический прогноз Минфина будет оглашен 4 апреля.