Европейский центральный банк: рост цен замедлился, но кредитные ставки снижаться не будут

В последнем прогнозе ЕЦБ инфляция была пересмотрен в сторону понижения, в частности, на 2024 год, что отражает, главным образом, снижение влияния цен на энергоносители.

Согласно этим прогнозам, средний уровень инфляции составит 2,3% в 2024 году, 2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. Прогнозы инфляции без учета продовольственной и энергетической составляющей также были пересмотрены в сторону понижения и составили 2,6 % в 2024 году, 2,1 % в 2025 году и 2 % в 2026 году.

Несмотря на дальнейшее снижение большинства базовых показателей инфляции, внутриевропейское ценовое давление остается сильным, в том числе благодаря высоким темпам роста заработной платы. Денежно-кредитные условия остаются ограничительными, а предыдущее повышение базовой ставки продолжает сдерживать спрос, способствуя сдерживанию инфляции.

Прогноз экспертов ЕЦБ по росту экономики на 2024 год был пересмотрен в сторону понижения на 0,6 %, так как ожидается, что экономическая активность в ближайшей перспективе останется слабой. После этого ожидается оживление экономической активности и рост на 1,5 % в 2025 году и на 1,6 % в 2026 году, поддерживаемый сначала потреблением, а затем инвестициями.

ЕЦБ хочет сдержать рост цен

Совет ЕЦБ намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к уровню в 2%. Исходя из текущей оценки, совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровне, который, если сохранится в течение достаточного периода времени, внесет значительный вклад в достижение этого целевого показателя. Дальнейшие решения совета обеспечат поддержание базовых ставок на достаточно ограничительном уровне в течение необходимого времени.

Решения о том, насколько ограничительным будет уровень и как долго целесообразно применять этот подход, будут по-прежнему основываться на данных. В частности, решения по процентным ставкам будут зависеть от оценки советом перспектив инфляции в контексте поступающих экономических и финансовых данных, базовой динамики инфляции и влияния денежно-кредитной политики.