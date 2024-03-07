Эндокринолог: подслащенные напитки - лишь одна из причин лишнего веса у детей

Улучшит ли здоровье наших детей тот факт, что лимонад подорожал на двадцать центов? «Это повышение цен незначительно. Я как врач, смотря на эти бутылки, которые стоят в магазине и которые покупают наши дети, думаю, что лимонад и кока-кола должны быть эксклюзивными напитками. Точно так же, как взрослые пьют хороший коньяк только по праздникам, то же самое могло бы быть и у детей с подслащенными напитками», - сказала Эйнберг в передаче радио Kuku «Hommikuraadio».