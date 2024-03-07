По словам представителя полиции, сегодня в 14.06 поступил сигнал, что в Куусалу, в зеленой зоне посередине дороги на 40-м километре шоссе Таллинн-Нарва, обнаружен перевернувшийся на бок автомобиль.
На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся на бок легковой автомобиль
Медики «Скорой помощи» на месте происшествия оказали первую помощь 30-летней женщине, управлявшей перевернувшейся на бок автомашиной Volkswagen Passat. Пассажиров в автомобиле не было.
В пресс-службе полиции указали, что детали дела, в том числе вопрос о возможном опьянении водителя, выясняются.