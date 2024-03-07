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Швеция официально стала членом НАТО

rus.postimees.ee
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Флаги Швеции и НАТО.
Флаги Швеции и НАТО. Фото: Vitalii Vodolazskyi/Shutterstock

Как сообщает «Европейская правда», Государственный департамент США опубликовал последний ратификационный документ о вступлении Швеции в НАТО.

В Вашингтон поступил последний ратификационный документ о вступлении Швеции в НАТО, и теперь выполнены все формальности для того, чтобы страна стала 32-м членом Североатлантического альянса.

От имени госсекретаря в нем сообщается, что 7 марта 2024 года были выполнены все условия для обретения Швецией членства в НАТО и протокол вступает в силу с этого дня.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в комментарии шведским СМИ отметил, что теперь остается выполнить лишь несколько формальных шагов со стороны Швеции.

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