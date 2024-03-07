Департамент транспорта: вечером на дорогах станет скользко из-за инея

Во второй половине дня в четверг поверхность главных и опорных шоссе сухая, а условия на дорогах хорошие.

По прогнозу, в четверг не ожидается осадков. Вечером температуры вновь упадут ниже нуля и на дорогах появится иней. Преимущественно на островах и побережье местами ожидаются туманы и лед. Ночью и рано утром на востоке страны местами возможен слабый снег или мокрый снег. На дорогах может быть скользко.