Вечером из-за похолодания на дорогах появится иней и станет скользко.
Департамент транспорта: вечером на дорогах станет скользко из-за инея
Во второй половине дня в четверг поверхность главных и опорных шоссе сухая, а условия на дорогах хорошие.
По прогнозу, в четверг не ожидается осадков. Вечером температуры вновь упадут ниже нуля и на дорогах появится иней. Преимущественно на островах и побережье местами ожидаются туманы и лед. Ночью и рано утром на востоке страны местами возможен слабый снег или мокрый снег. На дорогах может быть скользко.
Департамент транспорта просит водителей быть осторожными перед рассветом и закатом, когда дикие животные активнее обычного. Если в темноте можно различить пару глаз, стоит снизить скорость, а при необходимости - остановиться.