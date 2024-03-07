Производители продуктов питания: налог на сахар сведет на нет наши усилия

Отечественные производители продуктов питания в основном критически относятся к предложенному правительством налогу на подслащенную продукцию. Например, Кайдо Кааре, руководитель компании Orkla Эстония, работающей под брендом Põltsamaa Felix, говорит, что увеличение налоговой нагрузки сводит на нет ту работу по выводу на рынок более здоровых продуктов, которая уже давно ведется в их секторе.
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Кааре сказал, что, как крупный производитель продуктов питания, Orkla считает очень важным устойчивое производство и потребление, а, следовательно, и сбалансированное питание. «В течение многих лет мы усердно работали над тем, чтобы сделать ингредиенты продуктов более здоровыми, а сырье и упаковку – более экологически чистыми», – сказал он.