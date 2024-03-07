Производители продуктов питания: налог на сахар сведет на нет наши усилия

Кааре сказал, что, как крупный производитель продуктов питания, Orkla считает очень важным устойчивое производство и потребление, а, следовательно, и сбалансированное питание. «В течение многих лет мы усердно работали над тем, чтобы сделать ингредиенты продуктов более здоровыми, а сырье и упаковку – более экологически чистыми», – сказал он.