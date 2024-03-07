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Производители продуктов питания: налог на сахар сведет на нет наши усилия

Эйли Арула
, журналист
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Orkla Eesti за последние девять лет сократила количество добавляемого в напитки в ходе процесса производства сахара на 14 процентов.
Orkla Eesti за последние девять лет сократила количество добавляемого в напитки в ходе процесса производства сахара на 14 процентов. Фото: Eili Arula

Отечественные производители продуктов питания в основном критически относятся к предложенному правительством налогу на подслащенную продукцию. Например, Кайдо Кааре, руководитель компании Orkla Эстония, работающей под брендом Põltsamaa Felix, говорит, что увеличение налоговой нагрузки сводит на нет ту работу по выводу на рынок более здоровых продуктов, которая уже давно ведется в их секторе.

Кааре сказал, что, как крупный производитель продуктов питания, Orkla считает очень важным устойчивое производство и потребление, а, следовательно, и сбалансированное питание. «В течение многих лет мы усердно работали над тем, чтобы сделать ингредиенты продуктов более здоровыми, а сырье и упаковку – более экологически чистыми», – сказал он.

По словам руководителя Orkla, у них на производстве тщательно контролируется использование соли, сахара и насыщенных жирных кислот, а также прилагаются постоянные усилия по снижению их доли. «Например, в категории напитков мы с 2015 года снизили содержание добавленного сахара на 14 процентов», – описал он.

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