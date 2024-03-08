С сегодняшнего дня Латвия запретила ввоз из России овощей, консервов, круп, пшеницы и многих других продуктов. Эстония все эти товары по-прежнему импортирует. Как долго это будет продолжаться, ответа пока нет, тем временем военные Эстонии добровольно уже отказываются от брендов, связанных с РФ.
Для подписчиков
Эстония продолжает импортировать из России продукты, которые запретила ввозить Латвия
Ключевые слова
- финляндия
- россия
- ханно певкур
- эстония
- певкур
- продукты питания
- латвия
- цены
- война
- налоги
- налог
- цена
- продукты
- инфляция
- цены на продукты
- зерно
- силы обороны
- силы обороны эстонии
- санкции
- налогово-таможенный департамент
- овощи
- фрукты
- экономические санкции
- международные санкции
- майонез
- война в украине
- санкции против россии
- антироссийские санкции