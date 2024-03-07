Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», - заявил ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд объявил о четырехлетней дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки обнаружили триметазидин, гипоксен, L-карнитин и экдистерон.

После этого Международный союз конькобежцев лишил сборную России победы на командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022, переместив ее на третье место. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года аннулировали.