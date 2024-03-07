Tesla потеряла место в десятке самых дорогих компаний в США по капитализации

Отмечается, что с начала года акции Tesla упали на 29% из-за проблем на рынке электромобилей, и падение может продолжиться.

Акции Tesla на бирже Nasdaq к закрытию торгов 6 марта подешевели на 2,32%, до 176,54 долл.

В то же время акции Visa Inc., оператора одноименной платежной системы, на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на 0,38%, до 280,43 долл. Таким образом, капитализация Visa достигла 576,375 млрд долл, что сделало ее 10-й по капитализации компанией в США.

Tesla переместилась на 11-е место с капитализацией в 562,24 млрд долл. Последний раз Tesla выбывала из десятки самых дорогих американских компаний на биржах в январе 2023 года, отмечает MarketWatch.

Акции Tesla оказались под давлением, поскольку Уолл-стрит обеспокоена такими факторами, как снижение цен на электромобили и тенденции в Китае, пишет издание. В марте Китайская ассоциация легковых автомобилей сообщила, что, по предварительным данным, поставки Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с декабря 2022 года.

Это связано с замедлением продаж автомобилей во время китайского Нового года и ценовой конкуренцией на местном рынке электромобилей, добавляет Bloomberg.