«Новости в 7» за 7 марта: Кая Каллас не уедет в Европу, первый государственный визит президента ЭР в Ботсвану, расслабленный перфоманс для особых деток и как миллион кубиков Lego стали произведениями искусства

Сегодня в выпуске:

- Кая Каллас огорчила многих эстоноземельцев, отказавшись баллотироваться на должность в Европе. Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс объяснил детали ступенчатого подоходного налога. Эти и другие темы пресс-конференции правительства - в нашем репортаже

- Это важно: партия EKRE призывает парализовать дорожное движение в знак протеста против автоналога; в эстонской армии запретили продавать продукцию ведущих бизнес в России фирм и десятки тысяч польских фермеров продолжают масштабные демонстрации

- Президент Алар Карис стал первый руководителем Эстонской Республики, совершившим официальный визит в Ботсвану. Какие темы обсуждались в ходе встреч на высшем уровне?

- На этом представлении музыка играет негромко, здесь можно бегать по зрительному залу, громко разговаривать и даже общаться с балеринами. В национальной опере «Эстония» в рамках образовательного проекта представили первый спектакль для детей с нарушениями аутистического спектра и особенностями ментального здоровья

- Это интересно: тысячи любителей зимнего плавания собрались на чемпионат в Таллинне; в британском зоопарке на свет появился детеныш дикобраза и как политики снижали напряжение во время саммита в Австралии

- Миллион пластмассовых деталей от конструктора Lego помогли американскому художнику ссоздать порядка ста художественных объектов - от Моны Лизы и «Мыслителя» Родена до шестиметрового скелета тиранозавра рекс. Выставка «Искусство кирпича» - в материале нашего корреспондента

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 7 марта.