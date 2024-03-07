Правительство: да, мы обещали не облагать подоходным налогом среднюю пенсию, но теперь у нас другие финансовые потребности

Кая Каллас сообщила, что освобождение от подоходного налога средней пенсии включено в коалиционное соглашение, но теперь у государства другие финансовые потребности. «Мы должны пойти на этот шаг, поскольку новые финансовые потребности, связанные с государственной обороной, поставили перед нами задачу экономить на расходах».

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) добавила, что в период действия стратегии государственного бюджета до 2027 года одна только индексация пенсий увеличит расходы на них более чем на один миллиард евро, а в этом году – более чем на 220 млн евро. «Расходы, которые несет государство, очень большие, и мы всегда должны рассматривать имеющиеся у нас возможности. Сколько мы собираем налогов и сколько государство взяло на себя обязательств перед своими гражданами, чтобы они были сбалансированы».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что повышение пенсий на 10,6 процента, полученное за счет индексации, уже является довольно хорошим результатом.

Члены правительства не высказали своего мнения о том, что необходимость национальной обороны была известна уже тогда, когда было подписано коалиционное соглашение и разработана стратегия государственного бюджета.

в среду Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, в соответствии с которым размер не облагаемого налогом дохода пенсионера с 2025 года составит 776 евро. Однако, по прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия вырастет до 826 евро в 2025 году. Таким образом, в 2025 году подоходный налог должен составить 11 евро в месяц или 132 евро в год со средней пенсии.