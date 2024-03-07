Бывший главком ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Валерий Залужный был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. Новым главкомом стал командующий Сухопутными силами генерал-полковник Александр Сырский.

Слухи о том, что президент собирается отправить Залужного в отставку, появились еще осенью 2023 года. Многие комментаторы объясняли отставку тем, что Зеленский не хотел видеть во главе армии сверхпопулярного генерала и опасался его политических амбиций.