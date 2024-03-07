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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Meduza.io
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Владимир Зеленский и Валерий Залужный.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Handout

Портал «Медуза» сообщает, что кандидатуру Залужного согласовал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, говорится в пресс-релизе МИДа.

Валерий Залужный был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. Новым главкомом стал командующий Сухопутными силами генерал-полковник Александр Сырский.

Слухи о том, что президент собирается отправить Залужного в отставку, появились еще осенью 2023 года. Многие комментаторы объясняли отставку тем, что Зеленский не хотел видеть во главе армии сверхпопулярного генерала и опасался его политических амбиций.

Собеседники «Медузы» в ВСУ об отставке Залужного отзывались крайне негативно.

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