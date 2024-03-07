ГОЛОС ПАРТИЙ ⟩ Что нужно сделать, чтобы ремонт дорог в столице не превращал жизнь автомобилиста в муку?

Март Каллас

Март Каллас Фото: Сандер Ильвест / Postimees

Председатель фракции EKRE в Таллиннском горособрании

Все строительство трамвая до Ванасадама – очень неудачный проект, и когда утверждается, что он «зеленый и экологически чистый, с помощью которого мы сохраняем климат Земли», то это полная ложь.

Трамвай – это технология прошлого века, которая совершенно не подходит для тесного центра города. Трамвай имеет ряд недостатков, например, трамвайный маршрут занимает довольно значительную часть городского пространства. На трамвайной линии до Ванасадама тринадцать поворотов, и десятки одноуровневых пересечений с проезжей частью. Трамвай издает больше всего шума именно при прохождении поворотов, а также при трогании с места и торможении. Четыре судна, принадлежащих Viking Line и Eckerö Line, отправляются и прибывают из Ванасадама, или A-терминала, в день, обе компании зарегистрированы на безналоговых Аландских островах. Однако, чтобы добраться до D-терминала, откуда отправляется наш собственный флагман Tallink, пассажиру придется пройти расстояние в 700 метров. Когда утверждается, что с кораблей можно было бы попасть прямо на самолет, то это полный абсурд! Зачем для этого сюда прибывать кому-то из Хельсинки или Стокгольма, если в этих городах гораздо лучшее воздушное сообщение по сравнению с Таллинном? И нужна ли для этого отдельная трамвайная линия? В оправдание мэр говорит о какой-то новой застройке, которая должна появиться на побережье.

По предложению фракции EKRE Таллинн приобрел симулятор дорожного движения, который должен при правильном использовании рассчитывать и давать рекомендации, как сделать движение транспорта, светофорные циклы и т. д. более плавными и более эффективно реорганизовать, этот потенциал совершенно не используется. Вместо этого сегодняшнее городское правительство Таллинна занимается систематическим издевательством над людьми, путешествующими на автомобиле. Все делается без планирования, расчета и размышлений.

Что бы я сделал по-другому, чтобы сделать дорожное движение менее разрушительным? Вместо технологий прошлого века я бы начал с пилотного проекта канатного трамвая (канатного такси), который является щадящей по отношению к окружающей среде и городскому пространству альтернативой наземному трамваю.