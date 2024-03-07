Строительство трамвайных путей до Ванасадама в Таллинне в очередной раз вызвало огромные пробки в центре города. Что нужно сделать, чтобы ремонт дороги в Таллинне как можно меньше мешал движению транспорта?
ГОЛОС ПАРТИЙ ⟩ Что нужно сделать, чтобы ремонт дорог в столице не превращал жизнь автомобилиста в муку?
Март Каллас
Председатель фракции EKRE в Таллиннском горособрании
Все строительство трамвая до Ванасадама – очень неудачный проект, и когда утверждается, что он «зеленый и экологически чистый, с помощью которого мы сохраняем климат Земли», то это полная ложь.
Трамвай – это технология прошлого века, которая совершенно не подходит для тесного центра города. Трамвай имеет ряд недостатков, например, трамвайный маршрут занимает довольно значительную часть городского пространства. На трамвайной линии до Ванасадама тринадцать поворотов, и десятки одноуровневых пересечений с проезжей частью. Трамвай издает больше всего шума именно при прохождении поворотов, а также при трогании с места и торможении. Четыре судна, принадлежащих Viking Line и Eckerö Line, отправляются и прибывают из Ванасадама, или A-терминала, в день, обе компании зарегистрированы на безналоговых Аландских островах. Однако, чтобы добраться до D-терминала, откуда отправляется наш собственный флагман Tallink, пассажиру придется пройти расстояние в 700 метров. Когда утверждается, что с кораблей можно было бы попасть прямо на самолет, то это полный абсурд! Зачем для этого сюда прибывать кому-то из Хельсинки или Стокгольма, если в этих городах гораздо лучшее воздушное сообщение по сравнению с Таллинном? И нужна ли для этого отдельная трамвайная линия? В оправдание мэр говорит о какой-то новой застройке, которая должна появиться на побережье.
По предложению фракции EKRE Таллинн приобрел симулятор дорожного движения, который должен при правильном использовании рассчитывать и давать рекомендации, как сделать движение транспорта, светофорные циклы и т. д. более плавными и более эффективно реорганизовать, этот потенциал совершенно не используется. Вместо этого сегодняшнее городское правительство Таллинна занимается систематическим издевательством над людьми, путешествующими на автомобиле. Все делается без планирования, расчета и размышлений.
Что бы я сделал по-другому, чтобы сделать дорожное движение менее разрушительным? Вместо технологий прошлого века я бы начал с пилотного проекта канатного трамвая (канатного такси), который является щадящей по отношению к окружающей среде и городскому пространству альтернативой наземному трамваю.
Хенрик Аавик
Член правления Партии правых
Таллинн снова в пробках, и причина этому – плохое управление городом. Хотя желание развивать город заметно, наблюдается недостаток навыков и желания учиться.
Городов, в которых ведется ремонт дорог, предостаточно, и сторицей окупаются ознакомительные поездки. Для успеха нужны три вещи: правильная постановка целей, быстрая работа и хорошее оповещение.
В дорожном строительстве важно несколько раз и тщательно оценить необходимость этой работы, преимущества ожидаемого результата перед существующим. Трамвайная линия до Ванасадама важен только для ее застройщика и мэра, у остальных горожан это просто вызывает недоумение. То же, что было достигнуто при ремонте улицы Рауа – в ходе непродуманного капитального ремонта лишь заменили асфальт на более гладкий, улучшение качества городского пространства забыли включить в цели проекта.
Если из-за ремонта дороги возникают пробки, ремонт нужно делать быстро, работая в три смены. Кто утверждает, что так дороже, у того формула неправильная, в расчете упускается время стояния людей в пробке. Именно эту последнюю переменную следует включить в расчеты правительства города как дополнительный коэффициент, а не включать в список сопутствующих неприятностей, заодно с жужжанием комаров и визгом в СМИ.
Третий совет – надлежащее публичное оповещение – основан на двух предыдущих. Если горожане поймут, почему результат для них будет хорош, они не будут против небольших пробок. К сожалению, все оказалось не так. Никто не понимает, почему им приходится стоять в пробках второй год подряд.
Марис Сильд
Председатель Таллиннского горособрания (Социал-Демократическая партия)
Те, кто передвигается на машине по центру Таллинна, знают места, где возникают бутылочные горлышки, и на преодоление нескольких сотен метров приходится выделять по 8–10 минут. Только что продолжившееся строительство портового трамвая и закрытие полос движения для переноса коммуникаций под дорогу еще больше затруднили движение в центре города.
Во время капитального дорожного строительства избежать перекрытия движения невозможно. Город, как заказчик работ, должен более, чем прежде, заботиться о том, чтобы городская жизнь не была затруднена больше, чем это неизбежно необходимо. Люди имеют право быть рассерженными, когда видят, что движение в городе остановилось, а строителей не видно. Я понимаю, что в некоторых случаях такие простои могут быть технологически неизбежны, например, для сушки литой конструкции, но в целом работа должна вестись в несколько смен и без выходных. Такие условия делают строительство быстрее, но также и дороже, но и время жителей и гостей нашего города тоже стоит денег. В случае с новыми проектами нужно учитывать, как уменьшить неудобства, причиняемые людям строительством.
Практически из всех районов Таллинна можно доехать на общественном транспорте (которым я пользуюсь сама) до центра города без пересадок. Пожалуйста, все, кто может, воспользуйтесь им для поездки в центр города. Если вы едете издалека на машине, рассмотрите возможность оставить автомобиль на стоянке Pargi ja reisi. Если есть возможность доехать на поезде до желаемого пункта назначения, рассмотрите этот вариант. Поезд – самый быстрый способ добраться из центра города в Нымме и Пяэскюла.
Выбирая общественный транспорт, вы вносите непосредственный вклад в уменьшение пробок и более чистую среду обитания. Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые уже пользуются общественным транспортом, чтобы добраться на работу в центр Таллинна.
Пяртель-Пеэтер Пере
Член Рийгикогу и председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании
Изменение маршрутов общественного транспорта, уплотнение расписания, новые места парковок Pargi ja reisi, коды скидок для такси, разделение пешеходов и велосипедистов друг от друга и решение велосипедных дорожек из конца в конец. Все это осталось и остается несделанным.
У Таллинна нет ни разума, ни смелости. Городу следовало предварительно провести широкую информационную кампанию. Как эффективно сообщают полицейские во время крупных мероприятий: по возможности избегайте въезда в город на автомобиле, приезжайте на общественном транспорте или на велосипеде. По словам мэра, «автомобиль – это символ статуса», а общественный транспорт – «универсальная социальная помощь» (читай: предназначен для бедных).
Как продержаться до осени? Давайте подумаем о водителях, которые не могут обойтись без автомобиля, и по возможности будем больше пользоваться общественным транспортом или велосипедом. Пусть премьер-министр едет из Кадриорга в Тоомпеа на обычном велосипеде, а члены Рийгикогу приезжают на поезде как из Тюри, так и из Нымме. Вовсе не холодно ездить на велосипеде, как мы видим в Хельсинки или Стокгольме. Или прямо здесь, глядя на детей. Таким образом, мы оставим больше пространства для водителей, которые иначе не могут.
Йоэль Йессе
Председатель фракции «Ээсти 200» в Таллиннском горсобрании
Все начинается с планирования. Общая планировка города Таллинна хотя и была утверждена в текущем столетии, то есть в начале 2001 года, но основная работа была завершена в прошлом веке, основываясь на знаниях и опыте того времени.
Если мы хотим, чтобы крупные строительные работы, влияющие на город, как можно меньше мешали нашему ежедневному движению, в документах развития должны быть определены долгосрочные направления развития и планы действий. Когда, что и как – в том числе должны быть продуманы перенаправление маршрутов при строительстве каждого объекта и точный график.
Сегодня мы находимся в ситуации, когда сроки строительства нескольких крупных объектов в центре города совпали в один период, и организовать плавные и удобные перенаправления уже невозможно. Многие улицы и перекрестки в непосредственной близости затронуты различными строительными работами или полностью закрыты.
Город необходимо развивать регулярно, но поэтапно и на основе согласованного долгосрочного плана действий, а не весь район центра города за один короткий промежуток времени. Наша строительная деятельность и так уже зависит от нашей климатической зоны, где в зимний период строительные работы на улицах и маршрутах ограничены или вовсе невозможны, а большая часть строительных работ приходится всего за 6–8 месяцев в году. Руководители города должны помнить эстонскую пословицу: девять раз отмерь, один раз отрежь, а не наоборот!
Карл Сандер Касе
Председатель фракции «Отечества» в Таллиннском горсобрании
Мудрый человек учится на чужих ошибках, дурак никогда не учится и на своих. Именно так можно заключить об очередном дорожном хаосе в Таллинне. Мы помним прошлую весну, когда недостаток информации, плохое планирование и закрытие всего центра города больно ударили по всем предприятиям и жителям района. Теперь, после школьных каникул, городские руководители Таллинна умудрились повторить предыдущие ошибки.
Чтобы избежать массовых пробок, работы необходимо начинать при наименьшей транспортной нагрузке. В данном случае проворонили школьные каникулы, во время которых более спокойная транспортная нагрузка, и ремонт дороги начался одновременно с возвращением детей в школу после каникул.
Важно помнить, что дорожный хаос затрагивает всех участников дорожного движения, а не только водителей. В прошлом году все автобусы, курсирующие между центром города и Ласнамяэ, были перенаправлены с Тартуского шоссе на небольшую улицу Крейцвальди, что полностью спутало расписание транспорта и вызвало огромные пробки. К сожалению, не заметно, чтобы уроки из этой ошибки были извлечены, и пассажирам общественного транспорта и автомобилей вновь приходится сидеть в огромных пробках.
Если бы центристские городские власти действительно хотели избежать дорожного хаоса, они пересмотрели бы информационную работу, график работы и организацию транспорта в целом.
Эвелин Сепп
Сопредседатель Партии зеленых Эстонии
Дорожное строительство в Эстонии – сезонная работа. При определении сроков для этого всегда две проблемы – во-первых, пропускная способность улиц Таллинна недостаточна для растущего транспортного потока, т. е. машин слишком много, их количество растет слишком быстро, их средний пробег мал, т. е. по сути едут из пробки в пробку. Косвенно еще и тот факт, что город не внедрил необходимые решения для удовлетворения потребности людей в передвижении. Общественный транспорт – это наименьшее, что необходимо сделать, но он имеет большое влияние. Для того, чтобы укротить въезжающий в город транспортный поток, в разумных местах нет парковок, от которых бы шла разумно спланированная маршрутная сеть, а также на ситуацию в Таллинне влияет и вся организация дорожного движения в Харьюмаа. Пусть они будут объединены в единую сети и будут иметь единый билет, который стоил бы символически, и позволял передвигаться на всех видах общественного транспорта. Решением для всех предыдущих проигнорированных уроков послужит признание того, что необходимо решать как технические, так и организационные проблемы, а потом надеяться на изменение привычек. Сначала должны быть приняты решения в общественном секторе, то есть на уровне города и уезда.
А во-вторых, частью решения является не только «больше общественного транспорта», а именно быстрый транспорт с предпочтительной скоростью.
Каждый умный человек может регулировать свои привычки использования, если он на своем опыте убедится в том, что на общественном транспорте можно избежать пробок, добраться быстро, дешево и добраться туда, куда нужно. Если эта возможность снова будет упущена, значит, пришло время перебираться на свалку истории!