Эстония приветствует вступление Швеции в НАТО

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, это историческое событие. «С сегодняшнего дня весь Северный и Балтийский регион принадлежит НАТО. Это исторический поворотный момент, который укрепляет безопасность всего нашего региона и всего альянса», - заявила Каллас.

Премьер-министр напомнила, что в конце 2021 года Россия своими ультиматумами потребовала закрыть двери НАТО. «Сегодня НАТО более сплочено, чем когда-либо прежде, и сильнее благодаря двум мощным союзникам - Швеции и Финляндии», - отметила премьер-министр.

Премьер-министр добавила, что недавнее вступление Швеции и Финляндии в НАТО дает нам новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны с обеими странами.

«Вступление Швеции в НАТО значительно укрепит безопасность как Балтийского моря, так и альянса в целом. Стоит отметить, что как вооруженные силы, так и оборонная промышленность значительно укрепят оборонительный щит НАТО, а стратегическое положение Швеции позволит НАТО иметь большую свободу действий в Балтийском море. Одним словом, тыл Эстонии и всей Балтии стал более надежным», - сказал министр обороны Ханно Пеквур.

«Мы со шведами одинаково понимаем, что Россия представляет собой прямую угрозу миру и безопасности стран региона. Естественно, мы заинтересованы в усилении практического сотрудничества со Швецией, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, с целью дальнейшего развития коллективной обороны альянса наилучшим возможным образом», - добавил Певкур.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, вступление Швеции в альянс позволит нам еще более эффективно реагировать на проблемы и угрозы в нашем регионе. «Тот факт, что Эстония и Швеция теперь не просто соседи и партнеры, а союзники по НАТО, позволит наладить более тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности, значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря и повысит надежность снабжения восточного фланга НАТО», - сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, вступление Швеции в альянс является важным сигналом о том, что двери в НАТО открыты. «Статья 10 Вашингтонского договора, подписанного 75 лет назад, устанавливает, что каждое государство Европы должно иметь возможность самостоятельно принимать решения о том, как обеспечивать свою безопасность. Присоединение Швеции доказывает, что двери альянса открыты для демократических европейских стран и что решения по всем процессам, связанным с присоединением, принимают лишь союзники, - сказал Цахкна. Ни Россия, ни кто-либо другой не имеет права вето по этому вопросу».