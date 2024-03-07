Разведка Литвы: Россия готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО

Россия не только выделяет огромные ресурсы на войну в Украине, но и готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО. Об этом говорится в отчете литовских спецслужб, посвященном оценке угроз.

Кремль, отмечается в докладе, приступил к масштабной реформе Вооруженных Сил, с целью расширить военный потенциал России в регионе Балтийского моря. Запланированные структурные и командные изменения уже начались, в Калининградской области и на западе РФ.

Разведслужбы также указывают на то, что Беларусь развивает потенциал для развертывания ядерного оружия под контролем РФ.

«Россия создает в Беларуси реальный потенциал нестратегического ядерного оружия. В прошлом году Беларусь модернизировала свою инфраструктуру хранения, подготовила персонал и системы вооружения, способные нести ядерные боеголовки», - говорит Элегиус Паулавичюс, глава военной контрразведки.

Разведка Литвы отмечает, что у России есть ресурсы, чтобы продолжать боевые действия в Украине, по меньшей мере, в ближайшей перспективе.

«У Москвы, к сожалению, достаточно финансовых, людских, материальных и технических ресурсов, чтобы продолжать боевые действия (в Украине). По крайней мере, в краткосрочной перспективе у (России) есть большое желание продолжать эту войну», - рассказал Дарюс Яунишкис, глава Департамента госбезопасности.

Cогласно отчету, война в Украине обходится России гораздо дороже, чем планировалось. В первой половине 2023 года военные расходы превысили сумму, официально предусмотренную на весь год. В нынешнем году на военные цели уже выделено не менее трети государственного бюджета – более 10 триллионов рублей или 102 миллиарда евро.