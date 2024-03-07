США построят временный порт в Газе для разгрузки гуманитарной помощи

Байден объявит о своем решении в выступлении перед Конгрессом, когда будет оглашать ежегодное послание о положении в стране.

По словам американских чиновников, временный порт обещает увеличить поставки гуманитарной помощи (продовольствия, воды, медикаментов, временного жилья) палестинцам «на сотни дополнительных грузовиков в день», однако на постройку такого порта потребуется «несколько недель».

Первые грузы прибудут из Кипра, где будет организован досмотр поставок израильскими властями, уточняют чиновники. При этом остается неясным, кто будет отвечать за строительство подъездных путей к порту и каким образом будет осуществляться безопасное распределение грузов среди населения.

В своем обращении к Конгрессу в четверг президент Байден объявит, что отдал приказ военным «выполнить чрезвычайную миссию по обустройству порта в Газе в сотрудничестве со странами-единомышленниками и гуманитарными партнерами».

В Газе нет собственного глубоководного порта, поэтому до сих пор поставки гуманитарных грузов осуществлялись автоколоннами, однако после недавней трагедии, когда более ста палестинцев погибло в результате давки и под колесами грузовиков с помощью, США, вслед за другими странами, приняли решение доставлять грузы по воздуху на парашютах.

Это, однако, сопряжено с огромными затратами, и объемы такой помощи недостаточны.

Между тем, по данным ООН, гуманитарный кризис в Газе грозит в ближайшее время перерасти в катастрофу, а ВОЗ на этой неделе предупредил, что на севере Газы дети уже умирают от истощения.

Продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости практически перестали поступать в Газу с началом воздушной и наземной военной кампании Израиля, которая, в свою очередь, началась после нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, в результате которого было убито около 1200 человек и 253 были взяты в заложники.

В самой Газе за время боевых действий по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения погибло уже более 30 тыс. человек.