Ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих

По данным Кассы по безработице, есть признаки того, что число безработных может начать снижаться с приближением весны и лета. Однако некоторые области Эстонии страдают от постоянной нехватки рабочей силы.

«Всегда не хватает медицинских работников и учителей. Но если вы посмотрите также на промышленный сектор, там также не хватает квалифицированных рабочих», - сказал Меэлис Паавел, председатель правления Эстонской кассы по безработице.

Паавел считает, что эстонская система профессионального образования работает все лучше и лучше, но есть вещи, которые надеются улучшить в ходе реформы профессионального образования.

«На мой взгляд, многие специальности преподаются во многих местах Эстонии, а это иногда не гарантирует хорошего качества и в итоге образование обходится дороже», - пояснил он.

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