Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть ограничений. Медведев ответил, что тогда у России нет красных линий в отношении Франции

По словам лидера партии «Европа. Экология-Зеленые» Марин Тонделье, во время встречи Макрон заявил, что у Владимира Путина «нет никаких ограничений», а рамки, которые союзники Украины устанавливают сами себе, дают России преимущество. «Мы должны показать, что ограничений нет и у нас», - цитирует Тонделье слова Макрона, передает портал «Медуза».

Лидер «Французской коммунистической партии» Фабьен Руссель и лидер «Национального объединения» Жордан Барделл заявили, что из сказанного Макроном следует, что ограничений или красных линий в вопросах поддержки Украины со стороны Франции больше нет.

«Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине», - добавил в комментарии Le Figaro депутат Бертран Панше.

Другой неназванный участник встречи рассказал Le Monde, что Макрон также говорил о рисках продвижения российской армии в направлении Одессы или Киева. «Мы ни при каких обстоятельствах не должны позволить (Москве) сделать это», - цитирует источник слова Макрона.

Говорил ли сам президент Франции, что в вопросах поддержки Украины «больше нет красных линий», неясно. Тем не менее именно эти слова, ссылаясь на Le Monde, прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Это означает, что тогда и у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», - написал он в соцсети Х.