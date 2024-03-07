Пассажиропоток через Таллиннский аэропорт в феврале вырос за год на 5,6%

Об этом BNS сообщила пресс-служба аэропорта, отметив, что рост числа пассажиров обусловлен главным образом увеличением количества мест, то есть предложения авиакомпаний, и числа пунктов назначения. В феврале регулярные рейсы из Таллинна выполнялись по 32 направлениям.

После короткого зимнего перерыва Aegean Airlines начала прямые рейсы в Афины, а SunExpress - в Анталию.

SAS возобновила рейсы в Копенгаген и Осло. Самым загруженным маршрутом был Хельсинки - в среднем восемь рейсов в день. На втором месте - Франкфурт, на третьем - Рига. AirBaltic занимала 26,7 % рынка, Ryanair - 14 %, Lufthansa - 11,5 % и Finnair - 10,6 %.

Сезонная тенденция чартерных рейсов была связана в основном с направлениями пляжного отдыха, такими как Египет, Канарские острова и Шри-Ланка.

В феврале через региональные аэропорты Эстонии прошло 3997 пассажиров: 2890 пассажиров в аэропорту Курессааре, 764 - в аэропорту Кярдла, 183 - в аэропорту Рухну, 116 - в аэропорту Пярну и 44 - в аэропорту Тарту.