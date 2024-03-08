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Опрос: Рейнсалу продолжает оставаться самым популярным кандидатом в премьер-министры

rus.postimees.ee
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Marko Saarm

По состоянию на начало марта самым популярным кандидатом в премьер-министры оставался лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, которого в этой должности хотели бы видеть 24% граждан Эстонии, сообщает Rus.ERR.

Лидера Партии реформ и действующую главу правительства Каю Каллас предпочли бы видеть в кресле премьер-министра 19% граждан Эстонии, выяснилось из результатов проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.

На третьем месте в списке наиболее популярных кандидатов в премьеры находится лидер EKRE Мартин Хельме, поддержка которого составляет 13%.

Четвертым по популярности претендентом на пост главы правительства в глазах избирателей является председатель Центристской партии Михаил Кылварт (8%).

Главу СДПЭ Лаури Ляэнеметса хотели бы видеть премьером 6%, а председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна - 3% опрошенных.

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