По состоянию на начало марта самым популярным кандидатом в премьер-министры оставался лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, которого в этой должности хотели бы видеть 24% граждан Эстонии, сообщает Rus.ERR.
Опрос: Рейнсалу продолжает оставаться самым популярным кандидатом в премьер-министры
Лидера Партии реформ и действующую главу правительства Каю Каллас предпочли бы видеть в кресле премьер-министра 19% граждан Эстонии, выяснилось из результатов проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.
На третьем месте в списке наиболее популярных кандидатов в премьеры находится лидер EKRE Мартин Хельме, поддержка которого составляет 13%.
Четвертым по популярности претендентом на пост главы правительства в глазах избирателей является председатель Центристской партии Михаил Кылварт (8%).
Главу СДПЭ Лаури Ляэнеметса хотели бы видеть премьером 6%, а председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна - 3% опрошенных.