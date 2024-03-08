По статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в последние пять лет в марте-месяце наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходило 8 марта.
Статистика: 8 марта – один из самых опасных для дорожного движения дней в году
Обычно происходит в среднем 100 случаев, связанных с дорожным страхованием, в день, а в женский день – около 140. 8 марта прошлого года произошло 238 случаев, связанных с дорожным страхованием, принесших ущерб на общую сумму 519 000 евро.
По словам председателя правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Марта Йессе, Женский день является одним из самых опасных для дорожного движения дней не только в марте, но и в году.
«Это может прозвучать как первоапрельская шутка, но, к сожалению, это правда. За последние пять лет 8 марта произошло в общей сложности 730 несчастных случаев, что значительно больше, чем в другие дни марта», – сказал Йессе.
«В знаменательные даты интенсивность дорожного движения, как правило, повышается, что обуславливает большее число ущербов. Если прибавить к этому зимние дорожные условия и скользкие дороги, получится еще больше несчастных случаев. Если в свою очередь прибавить к этому спешку, связанную с тем, что человек не купил цветы и торт, или отправку поздравлений в телефоне, вероятность несчастного случая становится еще выше», – объяснил Йессе и добавил, что по обилию поздравлений с 8 Марта могут сравниться лишь отдельные зимние дни.
«Поскольку по пятницам, прежде всего, в промежутке времени с 16 до 18 часов, и так происходит наибольшее число несчастных случаев, мы просим участников дорожного движения быть сегодня особенно осторожными, чтобы не испортить праздник ни себе, ни другим участникам дорожного движения», – подчеркнул Йессе.
По словам руководителя группы рассмотрения ущербов, связанных с транспортными средствами, PZU Kindlustus Теэта Ярв, в прошлом году в женский день было зафиксировано рекордно большое число дорожно-транспортных происшествий. «8 марта совпали два неблагоприятных обстоятельства – знаменательная дата и плохая погода. В тот день дул сильный ветер, шел снег и мела метель», – сказал Ярв.
«Многие люди ездили в магазины и покупали цветы, поэтому на парковках вмятины получило большее число транспортных средств, чем обычно. Во избежание таких несчастных случаев лучше всего парковать свой автомобиль как можно дальше от главного входа в магазин, в том месте, где не очень тесно», – объяснил Ярв.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.