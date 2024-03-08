Статистика: 8 марта – один из самых опасных для дорожного движения дней в году

Обычно происходит в среднем 100 случаев, связанных с дорожным страхованием, в день, а в женский день – около 140. 8 марта прошлого года произошло 238 случаев, связанных с дорожным страхованием, принесших ущерб на общую сумму 519 000 евро.

По словам председателя правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Марта Йессе, Женский день является одним из самых опасных для дорожного движения дней не только в марте, но и в году.

«Это может прозвучать как первоапрельская шутка, но, к сожалению, это правда. За последние пять лет 8 марта произошло в общей сложности 730 несчастных случаев, что значительно больше, чем в другие дни марта», – сказал Йессе.

«В знаменательные даты интенсивность дорожного движения, как правило, повышается, что обуславливает большее число ущербов. Если прибавить к этому зимние дорожные условия и скользкие дороги, получится еще больше несчастных случаев. Если в свою очередь прибавить к этому спешку, связанную с тем, что человек не купил цветы и торт, или отправку поздравлений в телефоне, вероятность несчастного случая становится еще выше», – объяснил Йессе и добавил, что по обилию поздравлений с 8 Марта могут сравниться лишь отдельные зимние дни.