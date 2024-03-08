Диск-гольфистка Кристин Таттар накануне начала новый сезон. На турнире Waco Open в Техасе (США) она, по итогам первого дня, занимает третье место.
Чемпионка мира Кристин Таттар успешно начала сезон
В первый день соревнований Таттар бросила семь берди и одного богги, пройдя 18 корзин за 60 бросков. По итогам дня это значило счет -6. После дня открытия лидером является Он Скоггинс (-8), второе место у Эллы Хансен (-7).
Waco Open продолжится сегодня вторым туром соревнований. Третий тур запланирован на субботу, а финальный – на воскресенье.
В прошлом сезоне Таттар смогла выиграть Waco Open, опередив Хансен и Скоггинс.