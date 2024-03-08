Пт, 8.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Рост цен обусловлен решениями правительства. Но не только

Лийна Лакс
Copy
По данным Департамента статистики, за год цены на свежие овощи снизились почти на 14 процентов.
По данным Департамента статистики, за год цены на свежие овощи снизились почти на 14 процентов. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

В феврале цены в Эстонии остались в среднем на том же уровне, что и в январе, но ряд товаров тайком подорожали, и аналитики считают, что в ближайшее время людям придется еще больше раскошелиться.

Департамент статистики Эстонии сообщил хорошую новость: цены в феврале по сравнению с январем практически не изменились, а инфляция опередила рост. Однако по сравнению с годом ранее цены выросли на 4,2 процента. Рост составил 6,6% для услуг и 2,7% для товаров.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, основными факторами, повлиявшими на индекс потребительских цен в феврале по сравнению с февралем 2023 года, стали изменения стоимости жилья и цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх