В феврале цены в Эстонии остались в среднем на том же уровне, что и в январе, но ряд товаров тайком подорожали, и аналитики считают, что в ближайшее время людям придется еще больше раскошелиться.
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Рост цен обусловлен решениями правительства. Но не только
Департамент статистики Эстонии сообщил хорошую новость: цены в феврале по сравнению с январем практически не изменились, а инфляция опередила рост. Однако по сравнению с годом ранее цены выросли на 4,2 процента. Рост составил 6,6% для услуг и 2,7% для товаров.