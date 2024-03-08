Рост цен обусловлен решениями правительства. Но не только

По данным Департамента статистики, за год цены на свежие овощи снизились почти на 14 процентов.

В феврале цены в Эстонии остались в среднем на том же уровне, что и в январе, но ряд товаров тайком подорожали, и аналитики считают, что в ближайшее время людям придется еще больше раскошелиться.