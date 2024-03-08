Конькобежец Мартен Лийв вошел в топ-10 чемпионата мира

На дистанции 500 метров Лийв занял 12 место (35,06). Его отставание от победителя, канадца Лорана Дюбрея, составило 0,59 секунды. На дистанции 1000 метров, которая является основной дистанцией Лийва, эстонец был седьмым со временем 1:08.44, он отставал на 0,77 секунды от китайца Нин Чжунъяня, показавшего лучшее время.