Мартен Лийв занимает восьмое место в конькобежном спринте после дня открытия чемпионата мира по многоборью, который стартовал в немецком Инцелле.
Конькобежец Мартен Лийв вошел в топ-10 чемпионата мира
На дистанции 500 метров Лийв занял 12 место (35,06). Его отставание от победителя, канадца Лорана Дюбрея, составило 0,59 секунды. На дистанции 1000 метров, которая является основной дистанцией Лийва, эстонец был седьмым со временем 1:08.44, он отставал на 0,77 секунды от китайца Нин Чжунъяня, показавшего лучшее время.
Лидером двух гонок является Дюбрей (68,625), который опережает Нина всего на 0,03 секунды. Лийв занимает восьмое место с общим результатом 69,280. По правилам многоборья, сегодня те же дистанции будут пройдены снова.