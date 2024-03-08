На пресс-конференции правительства в четверг премьер-министр, министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр социальной защиты пытались произвести приятное впечатление и даже отпускали шутки. Общественности передали добрые вести. Например, Кая Каллас (Партия реформ) сказала, что за последние 30 лет средняя зарплата выросла в 26 раз, а цены - только в 5,42 раза.
Колонка Postimees ⟩ Правительственная абракадабра
Неизвестно, по какой методике производился расчет, но фактом остается то, что поесть вне дома менее чем за десять евро больше нельзя. Десять евро - это 156,466 крон в старых деньгах. Разделив это на число 5,42, т. е. предполагаемое повышение цен, получим гипотетическую стоимость обеда в 1994 году в 28 крон 87 центов. Надо признать, что так дорого обеды тогда не стоили.
Мы также услышали поздравления с наступающим 8 марта, а пенсионеров обрадовали, что средняя пенсия по старости должна увеличиться на 10,6 процента. В то же время стало известно, что министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) отправила на согласование проект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет для пенсионеров до 776 евро; пенсионеры должны платить подоходный налог с большей суммы.
Как и разговоры министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ) об убежищах и защитных укрытиях оставляет впечатление потемкинской деревни. Смысловая абракадабра звучала на пресс-конференции и при разговоре о прогрессивном подоходном налоге. Ни эти разговоры о копеечной выгоде, ни в целом такой образ мышления не принесут эстонскому государству дополнительных денег, которые можно было бы закачать в государственные финансы.
В последние годы население Эстонии пострадало от инфляции и различных повышений налогов. Предприниматели уже давно считают правительство одним из крупнейших факторов риска. Обеспокоенность правительства средствами к существованию людей в этом контексте не кажется искренней.
Добавим к этому тот факт, что в четвертом квартале прошлого года рост зарплаты в государственном секторе вдвое превысил рост зарплаты в частном секторе, при этом средняя зарплата там уже некоторое время значительно выше, чем в частном секторе. Это зарплаты, которые эстонский налогоплательщик выплачивает посредством бюджета. Пищу для размышлений добавляет то, что в их число входят зарплаты спасателей, учителей и полицейских, которые значительно ниже.
Короче говоря, нет никаких признаков того, что государственный сектор хочет ограничить себя в нашей затянувшейся рецессии. На прошедшей в среду экономической конференции министр климата Кристер Михал (Партия реформ) продемонстрировала слайд с планом сокращений для министерств. Общий объем сокращений составляет около 50 миллионов евро, а образцово-показательным является Министерство экономики и коммуникаций, которое смогло сэкономить 7,65 процента из бюджета. Учитывая общие расходы эстонского бюджета в 17,67 млрд евро, это скромная сумма.
Можно согласиться с руководителем Ragn-Sells Кай Реола, которая приняла участие в экономической конференции Postimees: «Если мы будем продолжать, как последние два года, скоро этой страной будет нечем управлять».
Неудивительно, что, по данным Turu-uuringute AS, доверие к политическим партиям, Рийгикогу, премьер-министру и правительству за последний год упало на 15-19 процентов.