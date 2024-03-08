Колонка Postimees ⟩ Правительственная абракадабра

Неизвестно, по какой методике производился расчет, но фактом остается то, что поесть вне дома менее чем за десять евро больше нельзя. Десять евро - это 156,466 крон в старых деньгах. Разделив это на число 5,42, т. е. предполагаемое повышение цен, получим гипотетическую стоимость обеда в 1994 году в 28 крон 87 центов. Надо признать, что так дорого обеды тогда не стоили.

Мы также услышали поздравления с наступающим 8 марта, а пенсионеров обрадовали, что средняя пенсия по старости должна увеличиться на 10,6 процента. В то же время стало известно, что министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) отправила на согласование проект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет для пенсионеров до 776 евро; пенсионеры должны платить подоходный налог с большей суммы.

Как и разговоры министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ) об убежищах и защитных укрытиях оставляет впечатление потемкинской деревни. Смысловая абракадабра звучала на пресс-конференции и при разговоре о прогрессивном подоходном налоге. Ни эти разговоры о копеечной выгоде, ни в целом такой образ мышления не принесут эстонскому государству дополнительных денег, которые можно было бы закачать в государственные финансы.