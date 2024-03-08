США предупреждают своих граждан о терактах в Москве

Дипломаты США, которые продолжают работать в России, опубликовали предостережение о вероятности проведения в Москве террористических актов в ближайшие два дня. Сообщение на английском языке появилось на сайте посольства США в РФ.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», - сказано в сообщении.

Сообщение дипломатов США о рисках терактов в Москве, 8 марта 2024 года. Фото: ru.usembassy.gov

На русском языке это сообщение не публиковалось, но позже предупреждение о терактах разместили на своих сайтах МИД Великобритании и консульское бюро Госдепа США. В этих сообщениях вероятность теракта в Москве оценивается как «неизбежная». Власти РФ пока не комментировали эти заявления. Вместо них рты открыли пропагандисты.

«Недорогие «партнеры»! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет - то это пособничество», - эмоционирует в своем Telegram-канале глава пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян.

8 марта в Москве должно пройти множество массовых мероприятий, посвященных Международному женскому дню. «Новая газета. Европа» напоминает, что в том числе запланированы большой сольный концерт певца SHAMAN и крупный концерт на выставке «Россия» на ВДНХ.