Власти Пярну намерены вытеснить автомобили из центра города

В качестве одного из вариантов сокращения интенсивности автомобильного движения в центре города рассматривается введение системы «Паркуйся и езжай».

«Скорее, мы видим центр города как место, где люди могут комфортно передвигаться, а автомобили – в другом месте», – сказал руководитель отдела планирования городской управы Пярну Кайдо Коппель.

«В настоящее время мы планируем создать так называемую систему "Паркуйся и езжай", чтобы в разных частях города были парковки, куда можно было бы приехать на своей машине, оставить ее там, а потом пересесть на общественный транспорт или велосипед», – пояснил он.

Количество автомобилей в центре города должно сократиться также за счет расширения с 1 мая площади платных парковок и повышения платы за парковку.