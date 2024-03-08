В Эстонии сокращается количество туристов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в январе в предприятиях по размещению Эстонии остановилось более 83 000 зарубежных и около 111 000 местных туристов. «По сравнению с январем прошлого года зарубежных туристов было на 1% больше, но все же на 35% меньше, чем непосредственно перед кризисом в январе 2020 года. Количество зарубежных туристов в предприятиях по размещению было сопоставимо с январем 2011 года. Количество местных туристов было на 3% ниже рекордного показателя в январе прошлого года», — уточнила Лаурмаа.

В январе больше всего туристов прибыло из Финляндии (более 24 000) и Латвии (около 16 000 человек). Туристов из Финляндии в предприятиях по размещению остановилось на 17% меньше, чем в январе прошлого года, в то же время туристов из Латвии было на 14% больше. Больше туристов прибыло также из Великобритании, Литвы, Польши и стран Азии. Из зарубежных туристов 77% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В общей сложности зарубежные туристы провели в Эстонии более 169 000 ночей.

Из местных туристов 71% отметили целью своей поездки отдых, 20% — работу. Более всего, а именно 33% местных туристов, остановилось в Харьюском уезде, Пярнуский и Тартуский уезд выбрало по 12% местных туристов и Ида-Вируский уезд — 11%. В Валгаском уезде остановилось 8% и в Ляэне-Вируском уезде — 6% местных туристов. В общей сложности в предприятиях по размещению Эстонии они провели около 185 000 ночей.

В январе свои услуги туристам предлагало 901 предприятие по размещению. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 47 000 койко-мест, заполнены были 34% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 43 евро в сутки, что на 1 евро дешевле, чем в январе 2023 года, однако на 8 евро дороже, чем перед кризисом в январе 2020 года. В Ляэне-Вируском и Тартуском уездах стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 48 евро, в Харьюском уезде — 46 евро, в Ида-Вируском — 43 евро и в Пярнуском — 37 евро в сутки.



Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.