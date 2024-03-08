Полезно: как ухаживать за деревянными полами и другими поверхностями, чтобы они сохраняли красоту долгие годы

По словам Мари-Лийс Михкельсон, руководителя тартуского отдела Puumarket, за деревянными поверхностями, будь то дуб, ясень или другие породы дерева, следует ухаживать почти также тщательно, как и за кожей своего лица. «Первое, что нужно сделать, — это уберечь пол от песка и мелких камешков, которые вызывают царапины и повреждения. Большая часть их останется на коврике у входной двери, а остальные следует просто регулярно собирать щеткой или пылесосом. Абсолютно износостойкого натурального паркета еще никто не изобрёл, поэтому когти у домашних животных тоже следует стричь коротко», - посоветовала Михкельсон.

«Главная ошибка, которую часто допускают, состоит в том, что люди, выбрав дорогой паркет и правильно выполнив его установку, почему-то потом допускают слишком сильный износ верхнего защитного слоя, после чего начинает страдать пигмент и поверхность самого пола», - сказала Михкельсон.

Краску, лак и масло между собой не смешивают

По словам руководителя тартуского отделения Puumarket, золотое правило заключается в том, что поверхность обрабатывается тем же продуктом, которым она покрыта, а еще нельзя смешивать масло, лак и краску. «Промасленные паркетные доски несколько более пористые и, следовательно, более нежные, чем лакированные. Если масляный слой стирается, в материал может попасть грязь и влага. То же самое касается, например, деревянных кухонных поверхностей», - сказала Михкельсон.