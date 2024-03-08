Весна – хорошее время, чтобы провести в доме большую генеральную уборку. Деревянные полы и, например, кухонные поверхности могут служить десятилетиями, но, если за ними не ухаживать, они изнашиваются всего за несколько лет. Важно иметь в виду, что промасленные, окрашенные и лакированные поверхности требуют разного ухода, а от неправильного ухода будет больше вреда, чем пользы.
Полезно: как ухаживать за деревянными полами и другими поверхностями, чтобы они сохраняли красоту долгие годы
По словам Мари-Лийс Михкельсон, руководителя тартуского отдела Puumarket, за деревянными поверхностями, будь то дуб, ясень или другие породы дерева, следует ухаживать почти также тщательно, как и за кожей своего лица. «Первое, что нужно сделать, — это уберечь пол от песка и мелких камешков, которые вызывают царапины и повреждения. Большая часть их останется на коврике у входной двери, а остальные следует просто регулярно собирать щеткой или пылесосом. Абсолютно износостойкого натурального паркета еще никто не изобрёл, поэтому когти у домашних животных тоже следует стричь коротко», - посоветовала Михкельсон.
«Главная ошибка, которую часто допускают, состоит в том, что люди, выбрав дорогой паркет и правильно выполнив его установку, почему-то потом допускают слишком сильный износ верхнего защитного слоя, после чего начинает страдать пигмент и поверхность самого пола», - сказала Михкельсон.
Краску, лак и масло между собой не смешивают
По словам руководителя тартуского отделения Puumarket, золотое правило заключается в том, что поверхность обрабатывается тем же продуктом, которым она покрыта, а еще нельзя смешивать масло, лак и краску. «Промасленные паркетные доски несколько более пористые и, следовательно, более нежные, чем лакированные. Если масляный слой стирается, в материал может попасть грязь и влага. То же самое касается, например, деревянных кухонных поверхностей», - сказала Михкельсон.
«Для чистки промасленного пола следует использовать не только обычную водопроводную воду, раз в неделю рекомендуется добавлять в воду чистящее средство, предназначенное для промасленных полов, которое предотвращает чрезмерный износ, защищает от высыхания и восстанавливает промасленную защитную поверхность. В случае с промасленными полами важно, чтобы тряпка при уборке не была слишком влажной - иначе останутся темные пятна, которые потом будет сложно удалить», - продолжила Михкельсон.
«Если деревянная поверхность все же уже повреждена водой, например, из-за протекающего цветочного горшка, масло и верхний слой следует удалить с помощью шлифовки, обработать поверхность маслом и при необходимости тонировать. Вообще, деревянную поверхность перед обработкой маслом следует слегка отшлифовать и очистить. Если старый слой не снять, результат может оказаться неоднородным – поверхность будет в пятнах. Если для обработки используется тонированное масло с большим количеством пигмента, которое обеспечивает меньшую защиту, то рекомендуется дополнительно применить специальное масло для окончательной отделки с более высокой степенью защиты», – сказала Михкельсон.
«Интересный нюанс: со временем в процессе использования матовые поверхности становятся более блестящими, и наоборот. Чтобы вернуть глянцевой поверхности первоначальный вид, ее можно отполировать, что снова сделает ее блестящей. А при обработке специальным матовым маслом для ухода материал снова станет более матовым», - добавила Михкельсон.
Лакированным поверхностям тоже требуется постоянный уход
По мнению эксперта по дереву, одно из главных заблуждений заключается в том, что регулярно ухаживать нужно только за промасленными поверхностями.
«Лакированные полы следует регулярно мыть, используя воду или чистящее средство, специально предназначенным для лакированных полов. Уход с помощью такого средства делает ежедневную уборку легкой и не повреждает верхний защитный слой пола. Для очистки деревянной поверхности ни в коем случае нельзя использовать средства, предназначенные для керамической плитки или ламината. Эти средства слишком абразивны для натуральной древесины, лучше отдать предпочтение чистящим средствам с нейтральным уровнем pH и применять их в соответствии с инструкцией производителя», - сказала Михкельсон.
«Кроме того, раз в месяц можете использовать специальный освежитель для лакированных полов, который удаляет мелкие царапины, восстанавливает блеск лака и защищает пол от износа», - добавила Михкельсон.