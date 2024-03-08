По оценке Кассы страхования от безработицы, первые месяцы этого года показывают, что ситуация на рынке труда в Эстонии оказалась лучше, чем ожидалось, пишет Rus.ERR.
Касса страхования от безработицы: ситуация на рынке труда улучшается
«Первые несколько месяцев показывают, что никаких серьезных неожиданностей не произошло. И Банк Эстонии, и некоторые экономические аналитики, напротив, сообщили о признаках улучшения ситуации», - сказал председатель правления Кассы Меэлис Паавел.
«Чтобы прогнозы, которые были сделаны в конце года, реализовались, на рынке труда должно было произойти нечто экстраординарное. Мы не считаем, что реализовались самые худшие сценарии. Как и в другие годы, я очень надеюсь, что на март придется пик безработицы, и в конце марта количество безработных начнет снижаться», - добавил он, выразив надежду, что сокращения остались позади.