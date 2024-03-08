В Ласнамяэ появится новая детская площадка.

«Я рада тому, что с началом весны в Ласнамяэ стартовали разнообразные работы. Одна из них – обновление старой детской площадки. Ремонтные работы, связанные с обеспечением безопасности детей, управа района проводит на всех игровых площадках в течение всего года, в плановом порядке и в короткие сроки. Когда же речь идет о серьезных изменениях и полной замене амортизированного оборудования, на планирование и проведение работ требуется больше времени. Я надеюсь, что новая игровая площадка будет радовать как детей, так и их родителей», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.