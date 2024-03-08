С 11 марта во дворе между домами по адресу Паэ 62, 64 и 66 начнутся строительные работы, в ходе которых будет демонтирована старая детская площадка и установлена новая.
В Ласнамяэ появится новая детская площадка
«Я рада тому, что с началом весны в Ласнамяэ стартовали разнообразные работы. Одна из них – обновление старой детской площадки. Ремонтные работы, связанные с обеспечением безопасности детей, управа района проводит на всех игровых площадках в течение всего года, в плановом порядке и в короткие сроки. Когда же речь идет о серьезных изменениях и полной замене амортизированного оборудования, на планирование и проведение работ требуется больше времени. Я надеюсь, что новая игровая площадка будет радовать как детей, так и их родителей», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Она добавила, что помимо замены привычного оборудования в Ласнамяэ строится все больше спортивных и игровых площадок для людей с особыми потребностями.
С 11 марта 2024 года во дворе между домами Паэ 62, 64 и 66 начнутся строительные работы, в ходе которых будет демонтирована старая детская площадка и установлена новая. На новой игровой площадке будут установлены качели, лазилки, игровая зона для детей с особыми потребностями, скамейки и урны для мусора. На площадке также появится новое современное освещение.
Работы проводит Lars Laj Eesti OÜ. Срок окончания строительных работ – 31.05.2024г.