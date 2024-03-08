Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» его ведущие - коллеги и подруги Анита Авакова и Ева Ойжинская - поднимают очередной вопрос, связанный с тематикой феминизма в эстонском обществе. Гостьей третьего эпизода стала Виктория Мартьянова - востребованный художник-постановщик, сет-дизайнер и диджей, чей жизненный путь является ярким примером удавшейся интеграции.
«Я запрещаю себе бояться»: путь художницы Вики Мартьяновой от ласнамяэских панелек до Нью-Йорка
Вика: Я 14 лет занималась в балетной школе, но это больше было похоже на колонию строгого режима. Мне нельзя было красить ногти, у меня не было никаких стрижек-причесок, никакого самовыражения, нужно было ходить в идеально белых тапочках, идеально белом купальнике, который приходилось чистить каждый день. Свобода самовыражения была только в движениях, и то, они были под жестким контролем преподавателя.
Анита: У тебя прекрасный эстонский и, изначально являясь русскоязычной, ты отлично интегрирована в эстонское общество. Расскажи, как так вышло?
Вика: Я думаю, это был знак свыше. Когда мне было 14, я вдруг поняла, что нужно срочно нужно учить эстонский. В балетной школе была девочка, Керстин, мы с ней были лучшими подружками. У нее были эстоноязычные друзья, она умела говорить по-эстонски.
Увидев в 14 лет скейтеров и танцоров, которые собирались на площади Вабадузе, я поняла, что мне срочно надо выучить язык, чтобы с ними разговаривать. И несмотря на то, что в школе у нас было пять уроков эстонского в неделю, этого было недостаточно, чтобы начать говорить, поэтому Керстин учила меня эстонскому дополнительно.
Я думаю, это было большим толчком. Ну, и первые знакомства: мне было страшно ехать домой из танцевальной школы, которая находилась в Копли, поэтому в трамвае я разговаривала с мальчиками-эстонцами, которым было со мной по пути.
Далее в этом эпизоде:
- Вика рассказывает о своих первых проектах и том, как она себя зарекомендовала;
- Чем занимается сет- и продакшн-дизайнер?
- О командировке в Нью-Йорк в рамках совместной работы с эстонской художницей Крис Лемсалу и восходящей звездой эстонской музыкальной сцены Китти Флорентайн;
- Можно ли рассчитывать на стабильный доход в сфере искусства? А как обстояли дела во время пандемии коронавируса?
- Отношение к закрытию развлекательных площадок в Таллинне с точки зрения как посетителя, так и диджея, а также история создания Paavli Kultuurivabrik;
- Какие у Вики планы на будущее: останутся ли в фокусе местные проекты или взгляд будет устремлен за границу?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрагивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.