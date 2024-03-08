Суровые обвинения: был ли Антс Лайдам, герой новой театральной постановки, насильником?

Деа Параскевопулос написала об этом пространную историю в Facebook, согласно которой прототип постановки насиловал и избивал свою жену и детей в течение долгого времени. Параскевопулос отмечает, что информация исходит от прямого источника – одного из детей Лайдама.

«Он бил всех своих детей, помимо жены (которую он также неоднократно насиловал, и детям приходилось это слышать), в том числе любыми предметами, которые попадались ему под руку – лыжами, стульями, досками с торчащими из них гвоздями, пряжкой ремня, утюгом... Он – мужчина в полном расцвете сил – топтал их маленькие животики ногами. Спрятаться под кушеткой или запереться ванной не помогло – он вытащил детей из-под кровати, взломал дверь ванной и снова продолжил избиение», - пишет Параскевопулос, ссылаясь на заявления ребенка Лайдама.