Бывший игрок Премьер-лиги 35-летний легендарный футболист Майка Ричардс вспомнил свои впечатления от Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Хотя результаты сборной Великобритании по футболу были слабыми, бурная жизнь вне соревнований запомнилась ему навсегда.
"Разврат и безумие". Звездный футболист вспомнил о том, что творилось на лондонской Олимпиаде
За свою карьеру Ричардс играл за «Манчестер Сити», «Фиорентину» и «Астон Виллу», а теперь является признанным футбольным экспертом на британском телевидении. В подкасте «Отдых - это футбол» он вспомнил, что творилось в спортивной деревне во время лондонской Олимпиады 12 лет назад и подсчитал свои «достижения».
«Я заполучил даже нескольких золотых медалисток. Это был один из самых ярких моментов в моей жизни. Невероятно», - рассказал Ричардс ведущим подкаста, а тоже бывшим футболистам Алану Ширеру и Гэри Линекеру о своих сексуальных партнершах.
Футбольные матчи, в отличие от других олимпийских видов спорта, обычно проводятся не в одном месте, а по всей стране, как было и на Играх в Лондоне. Однако сборной Великобритании удалось сыграть одну игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и таким образом команда смогла провести в Олимпийской деревне несколько ночей, что оставило у Ричардса неизгладимые воспоминания.
«Мы были там три ночи. Ездили на тренировку и возвращались обратно. Все три ночи мы гуляли до четырех утра. Там было абсолютно все. У нас был McDonald's, китайский ресторан, большой кафетерий со всем, что мы хотели, и все это было бесплатно. Были и разные кампусы: кампусы Великобритании в одном квартале, кампусы Бразилии в другом, кампусы Франции. Там были разврат и безумие. Постоянно устраивали вечеринки», - Ричардс напомнил о том, что отношения между спортсменами каждую Олимпиаду становятся темой для обсуждения и это действительно так.
«Это был праздник всех времен. Там были все: толкатели ядра, метатели копья, пловцы, футболисты, баскетболисты», - перечислял Ричардс.
Перед каждой Олимпиадой СМИ пишут о том, сколько презервативов раздают спортсменам. Ричардс был впечатлен размахом на лондонской Олимпиаде.
«…и там была огромная комната, полная презервативов! Они пропагандировали безопасный секс, и, честно говоря, я был в восторге», - Ричардс не смог стереть улыбку с лица.
Ричардс сказал, что после того, как завершил в 2019 году карьеру, прибавил несколько фунтов, но в 2012 году, когда ему было 24 года, он был в хорошей форме.
«Я был немного стройнее и мускулистее. Было лето, и я гулял по олимпийской деревне без рубашки», - рассказал Ричардс.
Ричардс на протяжении всей своей карьеры играл на позиции правого защитника и выиграл Премьер-лигу с «Сити» в 2012 году. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная Великобритании проиграла Южной Корее в четвертьфинале, уступив им в серии пенальти. Корейцы позже завоевали бронзу; в финале встретились Бразилия и Мексика, золотая медаль досталась мексиканцам, выигравшим игру со счетом 2:1.