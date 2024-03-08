"Разврат и безумие". Звездный футболист вспомнил о том, что творилось на лондонской Олимпиаде

За свою карьеру Ричардс играл за «Манчестер Сити», «Фиорентину» и «Астон Виллу», а теперь является признанным футбольным экспертом на британском телевидении. В подкасте «Отдых - это футбол» он вспомнил, что творилось в спортивной деревне во время лондонской Олимпиады 12 лет назад и подсчитал свои «достижения».

«Я заполучил даже нескольких золотых медалисток. Это был один из самых ярких моментов в моей жизни. Невероятно», - рассказал Ричардс ведущим подкаста, а тоже бывшим футболистам Алану Ширеру и Гэри Линекеру о своих сексуальных партнершах.

Футбольные матчи, в отличие от других олимпийских видов спорта, обычно проводятся не в одном месте, а по всей стране, как было и на Играх в Лондоне. Однако сборной Великобритании удалось сыграть одну игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и таким образом команда смогла провести в Олимпийской деревне несколько ночей, что оставило у Ричардса неизгладимые воспоминания.