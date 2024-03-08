Дело Porto Franco: стало известно, когда окружной суд вынесет решение по апелляциям

Решение по апелляционным жалобам будет вынесено 18 марта, подтвердили Rus.ERR в суде второй инстанции.

Согласно обвинительному заключению, занимавший пост генерального секретаря Центристской партии Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и девелоперского проекта Porto Franco, чтобы мэрия оформила для Porto Franco сервитут по необоснованно низкой цене. Взамен Тедер якобы обещал пожертвовать Центристской партии до миллиона евро.

Однако Харьюский уездный суд в октябре 2023 года оправдал всех троих обвиняемых, присудив им возмещение расходов на адвокатов за счет государства: 166 000 евро защитнику Тедера, почти 50 000 евро защитнику Корба и 54 000 евро защитнику Центристской партии.