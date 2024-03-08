Таллиннский окружной суд рассмотрел апелляции, поданные и прокуратурой, и бывшим генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом на вынесенное судом низшей инстанции решение по уголовному делу Porto Franco, пишет Rus.ERR.
Дело Porto Franco: стало известно, когда окружной суд вынесет решение по апелляциям
Решение по апелляционным жалобам будет вынесено 18 марта, подтвердили Rus.ERR в суде второй инстанции.
Согласно обвинительному заключению, занимавший пост генерального секретаря Центристской партии Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и девелоперского проекта Porto Franco, чтобы мэрия оформила для Porto Franco сервитут по необоснованно низкой цене. Взамен Тедер якобы обещал пожертвовать Центристской партии до миллиона евро.
Однако Харьюский уездный суд в октябре 2023 года оправдал всех троих обвиняемых, присудив им возмещение расходов на адвокатов за счет государства: 166 000 евро защитнику Тедера, почти 50 000 евро защитнику Корба и 54 000 евро защитнику Центристской партии.