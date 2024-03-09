«Боимся обращаться в суд, а властям нет до нас дела»: новые соседи сделали невыносимой жизнь молодой семьи

Хелен и Эдгар Кыпп - молодые супруги, живущие в Тарту и воспитывающие двух маленьких детей. Этой зимой по вине соседа они были вынуждены жить в экстремальных условиях. «Мы с Эдгаром жили в Таллине, и нам нужно было переезжать. И мы решили, что раз так, то купим в Тарту жилье», - рассказывает Хелен.