Ошибочка вышла: многим жителям Эстонии выставили неверные счета за электричество

«В начале марта мы отправили вам счет, в котором была ошибка в расчете ежемесячной платы. Неточности могут быть в ежемесячной плате за сетевой пакет и пакет электроэнергии. Мы тщательно проверим расчеты и внесем исправления в ваш следующий счет. Приносим искренние извинения за случившееся. Мы внесем изменения автоматически, и вам не нужно ничего делать», - говорится в сообщение, которое в последние несколько дней получают клиенты Enefit Eesti.