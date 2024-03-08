Эксперт: февраль на рынке квартир был скучным – подъем со дна происходит без эйфории

«Постороннему наблюдателю может показаться, что февраль был скучным месяцем, возможно потому, что возвращение со дна происходит без эйфории – это путь, требующий времени и усилий», – прокомментировал Вахтер и напомнил, что на окончательное восстановление после кризиса 2009 года потребовались годы.

«Тогда выходу из кризиса во многом способствовало быстрое снижение Euribor, аналогичное которому эксперты ожидали и нынешней весной еще несколько месяцев назад. Однако, похоже, что радоваться по этому поводу нам раньше осени не придется», – прокомментировал руководитель 1Partner Kinnisvara возможное развитие событий в ближайшем будущем.