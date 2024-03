Рихо Террас покинул Milrem и приступит к работе в другой оборонной компании

По словам одного из владельцев Go Group Тийта Прууля, перед оборонной промышленностью Эстонии и предприятием стоят большие задачи.

Компания может производить оружие

Go Craft владеет первым в Эстонии частным предприятием по ремонту и производству военного оружия, предназначенным для модификации бронетехники, оснащенной системами вооружения. Производственный комплекс площадью 1 500 квадратных метров может обслуживать, ремонтировать и интегрировать оружие и системы вооружения. Лицензия также позволяет производить оружие, его основные части и невзрывчатые боеприпасы.

По словам менеджера Go Craft Тормиса Саара, компания хочет развивать и расширять свою текущую деятельность по ремонту военной техники. «Строительство бронетехники такого масштаба, как это делает Go Craft, происходит впервые в частном секторе, а произведенные на данный момент машины и эффективное сотрудничество с Силами обороны Эстонии подтверждают, что у нас есть профессиональная команда, высококвалифицированные специалисты. качественные материалы и функционирующие цепочки поставок», - сказал менеджер Go Craft.