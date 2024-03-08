Рихо Террас покинул Milrem и приступит к работе в другой оборонной компании

По словам одного из владельцев Go Group Тийта Прууля, перед оборонной промышленностью Эстонии и предприятием стоят большие задачи.

«C начала войны в Украине стратегическим фокусом компании была разработка и строительство военной техники. Поскольку неспокойные времена продолжаются, важно понимать, как рационально использовать наши скудные ресурсы и определять новые направления, и для этого необходимо привлечь профессионалов. Рихо Террас, как непререкаемый авторитет и эксперт в своей области как в Эстонии, так и за рубежом, важен для нашей команды», - сказал Прууль.

Текущая ситуация с безопасностью и возможность применить многолетний опыт в этой области на благо Эстонии мотивировали Терраса принять участие в развитии отечественной оборонной промышленности. «Роль отечественной оборонной промышленности сейчас важнее, чем когда-либо прежде. Конечно, я готов внести свой вклад в его развитие», - сказал он.

Компания может производить оружие

Go Craft владеет первым в Эстонии частным предприятием по ремонту и производству военного оружия, предназначенным для модификации бронетехники, оснащенной системами вооружения. Производственный комплекс площадью 1 500 квадратных метров может обслуживать, ремонтировать и интегрировать оружие и системы вооружения. Лицензия также позволяет производить оружие, его основные части и невзрывчатые боеприпасы.

По словам менеджера Go Craft Тормиса Саара, компания хочет развивать и расширять свою текущую деятельность по ремонту военной техники. «Строительство бронетехники такого масштаба, как это делает Go Craft, происходит впервые в частном секторе, а произведенные на данный момент машины и эффективное сотрудничество с Силами обороны Эстонии подтверждают, что у нас есть профессиональная команда, высококвалифицированные специалисты. качественные материалы и функционирующие цепочки поставок», - сказал менеджер Go Craft.

Компания выполняет исторически крупнейший государственный заказ для эстонской оборонной промышленности - переоборудование вспомогательных машин CV90 в восемь модификаций, таких как инженерная машина, противотанковая машина и командная машина, а также реконструкцию мобильной башни K9 Kõu и обеспечение жизнедеятельности для завершения строительства машины в ближайшие годы.

В результате этих двух закупок Силы обороны Эстонии получат 24 модернизированные боевые машины пехоты K9 Kõu и 37 машин поддержки CV90.

В декабре Террас объявил, что покинет пост председателя совета Milrem, поскольку не видит будущего в компании из-за сотрудничества компании с компанией в Объединенных Арабских Эмиратах.