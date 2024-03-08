Один из самых знаменитых британских футболистов превратился в грустного бездомного алкоголика

Гаскойн, бывшая суперзвезда футбола и считающийся одним из самых талантливых футболистов Англии, несмотря на все усилия, так и не смог избавиться от алкогольной зависимости. В интервью журналу High Performance Гаскойн рассказал, что он бездомный и живет у своего менеджера Кэти Дэвис.

«Я раньше был счастливым алкоголиком, но сейчас нет. Сейчас я грустный алкоголик. Я не выхожу пить, я пью в комнате», - рассказал футболист, завоевавший сердца англичан на чемпионате мира в 1990 году.

На протяжении многих лет Гаскойн представлялся в СМИ исключительно в негативном ключе. Он годами искал решение своей проблемы с алкоголем, но безуспешно. В подробном интервью он также вспомнил свои лучшие времена за сборную Англии и пожалел, что не сумел сыграть за сборную 100 матчей. На его счету 57 игр за сборную Англии, в которых атакующий полузащитник забил десять голов.

Гаскойн очень долго вел борьбу с алкоголем, и бывали периоды, когда он годами не смотрел на бутылку. Но сейчас он снова опустился на дно и запил.

Гаскойн, который большую часть своей карьеры играл в Англии за «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм», завершил карьеру в 2004 году, когда ему было 37 лет. Он признается, что редко смотрит футбол, но ему его не хватает.

«Если я хочу сделать день хуже, должен просто пойти в паб. Если я хочу сделать день лучше, я беру леску и отправляюсь на рыбалку, - сказал Гаскойн, который не сдается и верит, что все может снова стать лучше. - Я никогда не сдамся. Если это произойдет, я буду в гробу. А до тех пор я буду продолжать бороться».

Однако Гаскойн признал, что сейчас не впадает в запои, но у него имеются и другие пороки. Он пьет много кофе, иногда до десяти утра успевает выпить шесть чашек. Шоколад тоже входит в число его слабостей, он может есть его в сумасшедших количествах.

При этом он признал, что искушения всегда находятся буквально за дверью. Его менеджер Дэвис рассказала, что на пороге ее дома оставляют бутылки с джином, которые должны выманить Гаскойна – это уловка, с помощью которой пытаются сфотографировать легенду футбола.